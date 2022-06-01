Familienurlaub und WutanfälleJetzt kostenlos streamen
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 01.06.2022: Familienurlaub und Wutanfälle
44 Min.Folge vom 01.06.2022Ab 12
Zum ersten Mal im Leben soll es für die Slatons einen Familienurlaub geben. Amy, Chris, Misty und Amanda freuen sich auf Abwechslung vom Alltag und sind sicher, dass auch Tammy Spaß haben und auf andere Gedanken kommen wird. Vielleicht bekommt sie so auch endlich Motivation für ihre Diät. Doch falsch gedacht: Als die Gruppe nach 12-stündiger Anreise bei der Ferienhütte ankommt, bahnt sich bei Tammy ein Wutanfall an. Die extrem fettleibige Frau will sofort zurück nachhause und weigert sich lautstark, das Urlaubsdomizil zu betreten. Ihre Geschwister sind so verärgert, dass ein heftiger Streit entbrennt.
Genre:Reality, Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
