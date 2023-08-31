Folge vom 31.08.2023
Keine Mutter ist perfektJetzt kostenlos streamen
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 31.08.2023: Keine Mutter ist perfekt
45 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12
Die stark übergewichtige Amy befürchtet, dass sie mit ihren Kids nicht mithalten kann und beschließt, einen Gemüsegarten anzulegen, bevor Baby Nummer zwei zur Welt kommt. Um schlanker zu werden, will sie Brokkoli, Rosenkohl und Gurken anpflanzen. Schwester Tammy hat inzwischen in der Reha große Fortschritte gemacht, kann ohne Rollator gehen und hat viel Gewicht verloren. Beim Kontrolltermin mit Adipositas-Spezialist Dr. Smith bringt sie 243 Kilo auf die Waage und ist nur noch einen Steinwurf von der heiß ersehnte Magen-OP entfernt: Wenn drei andere Fachärzte auch ihr Go geben, wird die 35-Jährige sofort operiert.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.