Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 21.09.2023: Wellness für Mütter
44 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 12
Tammy hat ihre hochriskante Magen-OP überstanden, ist seit vier Wochen in der Reha und ganz euphorisch: Sie kann schon 200 Schritte gehen und hat gut 18 Kilo abgenommen. Wenn sie heimkommt, soll sie das alte Haus von Schwester Amanda mieten – dafür wird nun alles renoviert und eine Rampe für ihren Rollstuhl eingebaut. Amy hat derweil mit ihren zwei Kleinkindern alle Hände voll zu tun und bereitet für Tammy einen Willkommensgruß vor. Doch als die Familie auf dem Weg ist, um sie abzuholen, gibt es wieder schlechte Nachrichten: Tammy hat eine Luftröhreninfektion und bekommt nun intravenös Antibiotika verabreicht.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.