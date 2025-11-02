Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 02.11.2025: Neues Outfit, neues Leben
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Tammy wagt nach ihrem großen Gewichtsverlust kleine Schritte in Richtung Selbstständigkeit – vom Traktorrennen bis zum Umstyling. Doch der Verlust ihres Mannes Caleb wiegt weiterhin schwer. Amy zieht nach der Scheidung mit ihren Kindern zurück in ihr Haus, wo sie mit den Geistern der Vergangenheit ringt. Gemeinsam stellen sich die Schwestern einer Typveränderung: neuer Look, neues Lebensgefühl. Doch trotz aller Fortschritte bleibt die Spannung groß, denn der anstehende Termin bei Dr. Smith könnte über die erhofften Haut-OPs entscheiden – und damit über den nächsten großen Schritt in ihr neues Leben.
