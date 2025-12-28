Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 28.12.2025: Ein Teddy für Tammy
44 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Ein fehlendes Instrument im Operationssaal bringt Tammys komplizierte Hautentfernungs-OP ins Stocken und sorgt für bange Minuten. Während die Familie im Wartezimmer um sie zittert, wächst auch die Spannung zwischen den Schwestern. Amy, erschöpft und verletzt von den ständigen Sticheleien der anderen, zieht Konsequenzen und wagt einen mutigen Schritt. Nach der Operation kommt es zum Wiedersehen der Schwestern – doch statt Versöhnung folgt ein heftiger Streit. Alte Vorwürfe, Eifersucht und verletzte Gefühle brechen auf. Was als Neuanfang gedacht war, droht in einem Bruch zu enden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.