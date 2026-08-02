Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 02.08.2026: Geister am Traualtar
44 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Amy plant ihre Traumhochzeit – und die soll ausgerechnet an Halloween in einem echten Spukhaus stattfinden. Doch als die Wunschlocation ausgebucht ist, droht ihr Hochzeitsmärchen zum Albtraum zu werden. Außerdem liegt sie weiterhin im Clinch mit Schwester Tammy, die nach ihrer Hautstraffung ein völlig neues Lebensgefühl entdeckt. Während Tammy erste Schritte Richtung Berufsleben wagt und mit Freundin Andrea über eine gemeinsame Zukunft nachdenkt, hoffen Chris und Misty auf eine Versöhnung der zerstrittenen Schwestern. Doch bei Mistys Geburtstagsfeier zeigt sich, dass diese Familie Streitgespräche liebt.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.