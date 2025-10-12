Österreich-Bild: Die Poesie der Form - Der Bildhauer Wander BertoniJetzt kostenlos streamen
27 Min.Folge vom 12.10.2025
Der Bildhauer Wander Bertoni wäre 2025 100 Jahre alt geworden. Die Dokumentation zeigt sein Leben und Werk, vom Skulpturenpark in Winden am See bis zu seinen prägenden Jahren in der Nachkriegs-Kunstszene Wiens. Regisseurin Gabriele Schiller taucht in die sieben Jahrzehnte dauernde Schaffensperiode des Künstlers ein, während seine Witwe Waltraud Bertoni bis heute sein Erbe verwaltet. Ein Porträt über einen der Grandseigneure der österreichischen Bildhauerszene. Bildquelle: GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com
