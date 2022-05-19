Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück

Andy and Kirsten - Leeds

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 19.05.2022
Folge 5: Andy and Kirsten - Leeds

40 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12

Ihr nächster Auftrag führt die Profis zu einem Ehepaar, das seine zwei kleinen Kinder endlich mal wieder im Garten spielen lassen möchte. Aktuell ist das aber nicht möglich, da die Grünfläche nach einer Hausrenovierung eher an einen Müllablageort erinnert. Welches Design werden Diarmuid Gavin, Danny Clarke und Penny Lamb für die junge Familie kreieren?

SAT.1 GOLD
