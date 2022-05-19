Andy and Kirsten - LeedsJetzt kostenlos streamen
Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück
Folge 5: Andy and Kirsten - Leeds
40 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12
Ihr nächster Auftrag führt die Profis zu einem Ehepaar, das seine zwei kleinen Kinder endlich mal wieder im Garten spielen lassen möchte. Aktuell ist das aber nicht möglich, da die Grünfläche nach einer Hausrenovierung eher an einen Müllablageort erinnert. Welches Design werden Diarmuid Gavin, Danny Clarke und Penny Lamb für die junge Familie kreieren?
