ProSiebenStaffel 2026Folge 1vom 04.01.2026
230 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Nach der WM ist vor der WM: Nur ein Tag nach dem Finale der PDC World Darts Championship trift sich die Darts-Elite bei der "Promi-Darts-WM". Jeweils sechs Prominente spielen im Maritim Hotel Bonn an der Seite von sechs Weltklasse-Darts-Profis im 501-Modus um den WM-Titel. Fußballmanager-Ikone Reiner Calmund, Moderatorin Cathy Hummels, Torjäger Ailton, Moderatorin Gülcan Kamps, Extremsportler Joey Kelly und TV-Koch Alex Kumptner. Wer startet als Weltmeister ins Jahr 2026?

