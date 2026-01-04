Die Promi-Darts-WM 2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Die Promi-Darts-WM 2026
230 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Nach der WM ist vor der WM: Nur ein Tag nach dem Finale der PDC World Darts Championship trift sich die Darts-Elite bei der "Promi-Darts-WM". Jeweils sechs Prominente spielen im Maritim Hotel Bonn an der Seite von sechs Weltklasse-Darts-Profis im 501-Modus um den WM-Titel. Fußballmanager-Ikone Reiner Calmund, Moderatorin Cathy Hummels, Torjäger Ailton, Moderatorin Gülcan Kamps, Extremsportler Joey Kelly und TV-Koch Alex Kumptner. Wer startet als Weltmeister ins Jahr 2026?
Genre:Sport
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© ProSieben
