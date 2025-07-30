Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 30.07.2025
97 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12

Die Zeit heilt angeblich alle Wunden. Freya Becker lässt seit elf Jahren aber ein Gedanke nicht los: Sie wünscht sich sehnlichst Gerechtigkeit für ihr spurlos verschwundenes Kind - koste es, was es wolle! Inhalt: Freya Becker führt ein unscheinbares, von ihrer Arbeit bestimmtes Leben. Sie schreibt mit, wenn die Kripo Verdächtige vernimmt. Als Thilo Menken vom Vorwurf des Mordes freigesprochen wird, reagiert Freya fassungslos. Für sie ist Menken schuldig. Der Fall weist zudem starke Parallelen zum Schicksal ihrer eigenen Tochter auf. Seit elf Jahren fehlt von Freyas einzigem Kind Marie jede Spur. Vermutlich wurde sie das Opfer eines Gewaltverbrechens. Gemeinsam mit ihrem alten Verbündeten Damir Mitkovic beschließt Freya kurzerhand, Menkens Freispruch nicht einfach auf sich beruhen zu lassen. Besetzung: Iris Berben (Freya Becker) Andreas Lust (Thilo Menken) Johannes Krisch (Damir Mitkovic) Moritz Bleibtreu (Jo Jacobi) Peter Kurth (Henry Silowski) Laura de Boer (Jasmin Jacobi) Misel Maticevic (Murat Nadarevic) Zoe Moore (Marie Becker) Katharina Schlothauer (Anne Liebig) Regie: Nina Grosse, Samira Radsi Drehbuch: Nina Grosse Kamera: Alexander Fischerkoesen Musik: Stefan Will Story: Friedrich Ani (Idee) Bildquelle: ORF/ZDF/MOOVIE GmbH/Alexander Fischerkoesen

