Die Protokollantin (2/3)
Die Protokollantin
Folge 2: Die Protokollantin (2/3)
Widersprüchliche Zeugenaussagen schüren bei Henry Silowski, dem neuen Leiter der Mordkommission, Zweifel, dass Menken tatsächlich für das Verschwinden eines Mädchens verantwortlich ist. An dessen Stelle gerät Menkens Stiefschwester Sabine unter Verdacht. Beunruhigt heftet sich daraufhin auch Freya an Sabines Fersen. Unterdessen stößt Kommissarin Anne Liebig auf verstörende Gemeinsamkeiten in einigen ungeklärten Mordfällen. Freyas Bruder Jo versucht nach Kräften, die Fassade einer glücklichen Ehe mit Kind aufrecht zu erhalten. Doch die Kluft zwischen ihm und seiner Frau wird zusehends größer. Besetzung: Iris Berben (Freya Becker) Johannes Krisch (Damir Mitkovic) Moritz Bleibtreu (Jo Jacobi) Peter Kurth (Henry Silowski) Laura de Boer (Jasmin Jacobi) Misel Maticevic (Murat Nadarevic) Zoe Moore (Marie Becker) Katharina Schlothauer (Anne Liebig) Timur Isik (Yanik Akbay) Tinka Fürst (Paulina Anderson) Jonas Dassler (Sascha Kusmin) Regie: Nina Grosse Samira Radsi Bildquelle: ORF/ZDF/MOOVIE GmbH/Alexander Fischerkoesen
