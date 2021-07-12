Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sommergespräch mit Pamela Rendi-Wagner

PULS 4Staffel 2021Folge 2vom 12.07.2021
Folge 2: Sommergespräch mit Pamela Rendi-Wagner

45 Min.Folge vom 12.07.2021

Ein turbulentes Frühjahr geht zu Ende: Corona-Pandemie, Justiz- und Politik-Skandale. Manuela Raidl spricht mit Pamela Rendi-Wagner, Parteivorsitzende der SPÖ, über die herausforderndste Zeit ihrer politischen Karriere.

