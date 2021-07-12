Sommergespräch mit Pamela Rendi-WagnerJetzt kostenlos streamen
Die PULS 24 Sommergespräche
Folge 2: Sommergespräch mit Pamela Rendi-Wagner
45 Min.Folge vom 12.07.2021
Ein turbulentes Frühjahr geht zu Ende: Corona-Pandemie, Justiz- und Politik-Skandale. Manuela Raidl spricht mit Pamela Rendi-Wagner, Parteivorsitzende der SPÖ, über die herausforderndste Zeit ihrer politischen Karriere.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die PULS 24 Sommergespräche
Alle 4 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4