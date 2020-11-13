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Die Pythonjäger - Einsatz in den Everglades

Onkel Jays Hütte

DMAXFolge vom 13.11.2020
Onkel Jays Hütte

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Die Pythonjäger - Einsatz in den Everglades

Folge vom 13.11.2020: Onkel Jays Hütte

44 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 12

Heute legen sich Schlangenjäger Dusty und seine Truppe in den schwer zugänglichen „Sawgrass Plains“ auf die Lauer. Bei ihrem nächtlichen Streifzug durch das Sumpfgebiet geht den erfahrenen Spürnasen ein besonders dicker Brocken ins Netz: ein trächtiges Tigerpython-Weibchen mit einer imposanten Körpergröße von rund 5 Metern. Das Riesenkaliber stellt zwar keinen neuen Rekord auf, ist aber trotzdem ein Superfang. Schließlich werden die Schlangenjäger pro Meter bezahlt! Später zeigt Dusty, wie man hochwertige Produkte aus Schlangenleder herstellt und das Team richtet ein neues Basecamp in einer alten Hütte ein

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