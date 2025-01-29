Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Quatsch Comedy Show

Comedy mit Bülent Ceylan, Fabian Lampert, Luksan Wunder und Ill-Young Kim!

ProSiebenStaffel 1Folge 10vom 29.01.2025
Comedy mit Bülent Ceylan, Fabian Lampert, Luksan Wunder und Ill-Young Kim!

Folge 10: Comedy mit Bülent Ceylan, Fabian Lampert, Luksan Wunder und Ill-Young Kim!

50 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12

Das ist mehr als Stand-Up! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Bülent Ceylan, Fabian Lampert, Luksan Wunder und Ill-Young Kim.

ProSieben
