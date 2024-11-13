Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Quatsch Comedy Show

Comedy mit Guido Cantz, Lara Autsch, René Marik und Dave Davis

ProSiebenStaffel 1Folge 14vom 13.11.2024
50 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Das ist mehr als Stand-Up! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Guido Cantz, Lara Autsch, René Marik und Dave Davis.

