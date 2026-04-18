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Die Queen in Wien

Die Queen in Wien

ORF2Staffel 1Folge 1vom 18.04.2026
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Die Queen in Wien

Folge 1: Die Queen in Wien

31 Min.Folge vom 18.04.2026

Zeitzeugen berichten Jahrzehnte später über bislang verborgene Hintergründe des Staatsbesuchs der Queen in Österreich. Vom 5. bis 10. Mai 1969 begeisterte Elizabeth II. gemeinsam mit Prinz Philip und Prinzessin Anne die Bevölkerung. In Tirol, Salzburg, der Steiermark und Wien wurde der Besuch als Triumphzug gefeiert. Die Erinnerungen zeigen, wie prägend dieses Ereignis für Österreich war. Bildquelle: ORF

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