Die Queen in Wien
Folge 1: Die Queen in Wien
31 Min.Folge vom 18.04.2026
Zeitzeugen berichten Jahrzehnte später über bislang verborgene Hintergründe des Staatsbesuchs der Queen in Österreich. Vom 5. bis 10. Mai 1969 begeisterte Elizabeth II. gemeinsam mit Prinz Philip und Prinzessin Anne die Bevölkerung. In Tirol, Salzburg, der Steiermark und Wien wurde der Besuch als Triumphzug gefeiert. Die Erinnerungen zeigen, wie prägend dieses Ereignis für Österreich war. Bildquelle: ORF
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Die Queen in Wien
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