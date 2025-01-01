Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 21: Jagd nach dem Schatz

27 Min.Ab 6

Wieder gesund und munter im Fort angekommen, werden David, Ben und Joanna mit einem Festmahl bewirtet. Ben gelingt es, die Angreifer mit Hilfe einer Kanonenkugel in die Flucht zu schlagen. Nun wissen die Robinsons, dass sie Ben vertrauen können.

