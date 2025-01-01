Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Höhle

Die HöhleJetzt kostenlos streamen

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 22: Die Höhle

27 Min.Ab 6

David macht sich Sorgen, dass die Freundschaft zwischen Ben und Joanna immer enger wird. Er versucht sie auseinander zu bringen, aber vergeblich. Je mehr er sie voneinander fernhalten will, desto näher kommen sich die beiden. Billy entdeckt eine Höhle und beschließt sie so auszubauen, dass sie bewohnbar wird. Billy hört ein Gespräch zwischen Ben und Joanna mit und erfährt, dass die beiden heiraten wollen. Er hat nichts eiligeres zu tun, als diese Neuigkeit unter dem Siegel der Verschwiegenheit an Christina weiter zu erzählen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
RiC

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Alle 1 Staffeln und Folgen