Staffel 1Folge 22
Die HöhleJetzt kostenlos streamen
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 22: Die Höhle
27 Min.Ab 6
David macht sich Sorgen, dass die Freundschaft zwischen Ben und Joanna immer enger wird. Er versucht sie auseinander zu bringen, aber vergeblich. Je mehr er sie voneinander fernhalten will, desto näher kommen sich die beiden. Billy entdeckt eine Höhle und beschließt sie so auszubauen, dass sie bewohnbar wird. Billy hört ein Gespräch zwischen Ben und Joanna mit und erfährt, dass die beiden heiraten wollen. Er hat nichts eiligeres zu tun, als diese Neuigkeit unter dem Siegel der Verschwiegenheit an Christina weiter zu erzählen.
Alle Staffeln im Überblick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment