Staffel 1Folge 23
TodesangstJetzt kostenlos streamen
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 23: Todesangst
27 Min.Ab 6
Aufgelöst flüchtet Joanna vor ihrem Vater und verirrt sich auf dem Weg. David macht sich sofort auf die Suche. Da begegnet Joanna dem wilden Hund, der bereits Billy und Christina attackierte. Unterdessen setzen bei Elizabeth die Wehen ein. Ersatzweise muss Emily als Hebamme herhalten.
