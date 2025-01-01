Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Licht der Welt

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 24: Das Licht der Welt

27 Min.Ab 6

David und Joanna kehren ins Baumhaus zurück, wo bereits das neue Familienmitglied wartet. Elizabeth hat ein kleines Mädchen bekommen, das sie auf den Namen Hope taufen will. Während das Baby kerngesund ist, bekommt Elizabeth das Kindbettfieber. Mit jeder Sekunde geht es ihr schlechter.

