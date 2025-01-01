Staffel 1Folge 25
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 25: Das verlorene Paradies
27 Min.Ab 6
Die Familie Robinson führt auf der Insel ein idyllisches Leben und bereitet die Hochzeit von Ben und Joanna vor. Auf Ben und Joannas Wunsch hin beendet David die Hochzeitszeremonie. Als die beiden sich gerade das Jawort gegeben haben, taucht am Horizont ein bewaffnetes Kaufmannsschiff auf. Das Kaufmannsschiff entpuppt sich als ein Schiff aus Oscars Flotte, der selbst an Bord ist, so wie Kwan-Sen, Emilys Verlobter...
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment