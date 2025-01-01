Staffel 1Folge 28
Folge 28: Am Ende des Weges ( Teil 1)
27 Min.Ab 6
Boston entwickelt sich immer mehr zum Albtraum. Zurück liegen die harmonischen Tage auf der Insel. Ben wird von seinem Cousin Sydney erpresst und Billy irrt auf den Straßen Bostons umher auf der Suche nach Essbarem. Christina vermisst ihren Freund und macht sich mit Bruno auf die Suche.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment