Am Ende des Weges ( Teil 2)

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 29: Am Ende des Weges ( Teil 2)

27 Min.Ab 6

Ernst hilft Christina bei der Suche nach Billy. David wird derweil aus der Haft entlassen, da er vom Gericht freigesprochen wurde. Joanna muss Ben aufhalten, der sich auf dem Weg nach Australien befindet. Ihr Großvater hat versucht, die Wege der beiden mit Gewalt zu trennen. In letzter Minute kann Joanna ihn überzeugen, bei ihr zu bleiben. David wird vom Abgesandten des Präsidenten zum Gouverneur der Insel ernannt.

