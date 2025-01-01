Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am Ende des Weges ( Teil 3)

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 30: Am Ende des Weges ( Teil 3)

27 Min.Ab 6

Ernst und Emily werden in Boston bleiben, während der Rest der Robinsons auf die Insel zurückkehrt. An Board treffen sie auch Billy wieder, der dort als Schiffsjunge angeheuert hat. Überglücklich mit ihrer Entscheidung starten sie in ihr selbst gewähltes Abenteuer.

