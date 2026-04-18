Staffel 1Folge 1vom 18.04.2026
Die Royals in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Die Royals in Österreich
Folge 1: Die Royals in Österreich
47 Min.Folge vom 18.04.2026
Die Dokumentation beleuchtet Queen Elizabeth II. einzigen Staatsbesuch 1969 in Österreich, der sie durch fünf Bundesländer und zu vielen Sehenswürdigkeiten führte. Mit großem Zeremoniell und Presseaufgebot zeigte sich royaler Glanz. Auch andere Windsors wie Princess Anne, Prinz Edward und Prinz Charles hielten sich gern in der Alpenrepublik auf und prägten Österreichs Geschichte mit ihren royalen Besuchen. Bildquelle: ÖNB/ORF III/ÖNB / Österreichische Nationalbibliothek / Photo Simonis
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Die Royals in Österreich
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