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Die Royals in Österreich

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 18.04.2026
Die Royals in Österreich

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Die Royals in Österreich

Folge 1: Die Royals in Österreich

47 Min.Folge vom 18.04.2026

Die Dokumentation beleuchtet Queen Elizabeth II. einzigen Staatsbesuch 1969 in Österreich, der sie durch fünf Bundesländer und zu vielen Sehenswürdigkeiten führte. Mit großem Zeremoniell und Presseaufgebot zeigte sich royaler Glanz. Auch andere Windsors wie Princess Anne, Prinz Edward und Prinz Charles hielten sich gern in der Alpenrepublik auf und prägten Österreichs Geschichte mit ihren royalen Besuchen. Bildquelle: ÖNB/ORF III/ÖNB / Österreichische Nationalbibliothek / Photo Simonis

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