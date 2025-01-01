Die Rückkehr des Tanzlehrers
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Die Rückkehr des Tanzlehrers
Inspektor Stefan Lindman wird zur Ermittlung in das abgelegene nordschwedische Dorf Sveg gerufen, wo sein ehemaliger Kollege und Mentor Herbert Molin ermordet wurde. Am Tatort entdecken die Kriminalisten blutige Fußabdrücke in einem ungewöhnlichen Muster, als hätte jemand mit dem Opfer Tango getanzt. Im Laufe der Untersuchung verdichten sich die Hinweise auf einen Racheakt, dessen Spuren bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreichen.
Genre:Krimi, Crime
Altersfreigabe:
16Gewalt