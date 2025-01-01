Die Ruhrpottwache
7 StaffelnAb 12
Die Ruhrpottwache
Ob spektakuläre Verfolgungsjagden, Explosionen oder die schwierige Suche nach einem Beweisstück: Michael Smolik und seine Kollegen der Hauptwache Duisburg Nord brauchen ihr ganzes Knowhow, um den Täter zu fassen. Die Fälle sind tatsächlichen Einsätzen nacherzählt. Das Besondere: Wie im echten Leben in ihren Jobs wissen die Beamten auch hier nicht, was sie erwartet, wenn sie zu einem Tatort kommen.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln