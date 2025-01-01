Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Der Casino-Coup

SAT.1Staffel 1Folge 1
Der Casino-Coup

Der Casino-CoupJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 1: Der Casino-Coup

43 Min.Ab 12

Nach einem bewaffneten Raubüberfall im Casino, wird einer der beiden Täter geschnappt. Er ist kein Unbekannter für die Casino-Kassiererin und plötzlich ist auch noch ihre kleine Nichte in Gefahr. Als eine Abi-Party auf einem Rheinschiff eskaliert, müssen die gerufenen Polizisten hart durchgreifen, um die Streithähne zu trennen. Dann wird klar, dass eines der feiernden Mädchen verschwunden ist und womöglich im kalten Wasser um ihr Leben kämpft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen