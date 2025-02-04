Die Ruhrpottwache
Folge 13: Unter Beobachtung
23 Min.Ab 12
Weil ein maskierter Mann in die Wohnung einer jungen Frau eingedrungen ist und dort ihren Freund verprügelt hat, rücken die Beamten aus. Sie entdecken, dass die Frau heimlich überwacht wurde ... Und: Ein Notruf wegen eines verletzen Pferdes führt die Polizisten zu einem Ponyhof. Dort entdecken sie eine bewusstlose Frau verscharrt unter einem Heuhaufen ...
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
