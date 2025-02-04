Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 20
Folge 20: Gesucht gefunden

23 Min.Ab 12

Die Kripobeamten werden Zeugen, wie sich zwei Autos eine wilde Verfolgungsjagd liefern, bis es zum Crash kommt. Die wütende Fahrerin des einen Autos zieht eine Frau aus dem anderen Wagen heraus und bedroht sie mit einer Gartenharke. Und: Ein Hilferuf erreicht die Polizei. Auf das Auto eines Ehepaars prügeln drei aufgebrachte Männer offenbar grundlos mit Baseball-Schlägern ein. Die Polizisten ermitteln: Die Männer halten den Ehemann für einen Vergewaltiger ...

SAT.1 GOLD
