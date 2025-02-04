Die Ruhrpottwache
Folge 22: Der Bruder auf der Motorhaube
23 Min.Ab 12
Die Streifenpolizisten werden alarmiert, weil sich ein Mann auf einem fahrenden Auto an der Motorhaube festkrallt und um Hilfe schreit! Als der Wagen abrupt stoppt, fällt der Mann herunter und die Fahrerin geht auf ihn los. Plötzlich ist nicht mehr klar, wer Opfer und wer Täter ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln