Die Ruhrpottwache
Folge 28: Der Mann von früher
23 Min.Ab 12
Ein Ehemann wird bewusstlos im Kofferraum des Autos seiner Frau gefunden. Von ihr fehlt jede Spur. Plötzlich rennt den Polizisten eine kreischende Spaziergängerin entgegen. Sie ist vor einem Mann geflüchtet, der nur mit Unterhose bekleidet war. Und: Zwei Kinder kontaktieren ihre Tante, da ihre Mutter verschwunden ist. Die Frau informiert unverzüglich die Wache und die Beamten nehmen die Ermittlungen auf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln