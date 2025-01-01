Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 34
Folge 34: Drum prüfe, wer sich ewig bindet

23 Min.Ab 12

Die Kripobeamten hören, wie auf dem Parkplatz der Wache zwei Frauen eine heftige Auseinandersetzung haben. Die jüngere Frau sieht verletzt aus. Hat die ältere Frau etwas damit zu tun? - Die Beamten folgen dem Notruf einer Frau, die ihren Bruder verletzt aufgefunden hat. Vor Ort sehen sie, wie er mit seinem eigenen Gürtel an den Ast eines Baumes "gebunden" ist - das andere Ende ist um seinen Hals geschnallt und er sitzt benommen am Stamm. Wer hat ihm das bloß angetan?

