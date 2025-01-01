Die Ruhrpottwache
Folge 36: Angst im Nacken
23 Min.Ab 12
Auf dem Weg zurück zur Wache beobachten die Kripobeamten, wie ein Mann auf die Straße torkelt. Er hat eine schwerblutende Kopfverletzung und seine Kleidung ist blutverschmiert! Dann bricht er plötzlich zusammen. - Ein Mann besprüht Fenster mit Farbe. Als die Besitzerin ihn davon abhalten will, attackiert er auch die Frau mit der Farbe! Was geht nur in ihm vor?
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln