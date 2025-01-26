Schlagabtausch in TiefgarageJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 6: Schlagabtausch in Tiefgarage
43 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Die Polizei wird zum wiederholten Male wegen häuslicher Gewalt zu einem Ehepaar gerufen. Diesmal ist der Streit so sehr eskaliert, dass der Nachbar einschreitet, um zu helfen. Doch der gewaltbereite Ehemann flüchtet in seinem Fahrzeug und fährt dabei mit Vollgas den Nachbarn um ... Notfalleinsatz in der Schule! Ein junges Mädchen ist aus dem zweiten Stock aus dem Fenster gefallen und wird vom Notarzt versorgt, als die Kripobeamten eintreffen.
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln