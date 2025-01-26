Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Polizei wird zum wiederholten Male wegen häuslicher Gewalt zu einem Ehepaar gerufen. Diesmal ist der Streit so sehr eskaliert, dass der Nachbar einschreitet, um zu helfen. Doch der gewaltbereite Ehemann flüchtet in seinem Fahrzeug und fährt dabei mit Vollgas den Nachbarn um ... Notfalleinsatz in der Schule! Ein junges Mädchen ist aus dem zweiten Stock aus dem Fenster gefallen und wird vom Notarzt versorgt, als die Kripobeamten eintreffen.

