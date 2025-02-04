Die Ruhrpottwache
Folge 80: Vertauschte Opfer
23 Min.Ab 12
Michael Smolik im Dauereinsatz: Die Polizisten werden zu einer Tankstelle gerufen. Der Tankstellenwart soll niedergeschlagen worden sein. Zwei Frauen packen sich die Taschen voll. Sind sie die Täterinnen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln