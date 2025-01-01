Die Ruhrpottwache
Folge 10: Bis zum Kopf im Sand
43 Min.Ab 12
Eine Frau hat beim Spaziergang im Wald ihren Cousin entdeckt, der bis zum Hals in der Erde vergraben und verletzt ist. Als die Polizisten dem Mann helfen wollen, ist der gar nicht begeistert und will sogar fliehen. Was steckt hinter seinem mysteriösen Verhalten? Auf der Wache: Die Aufzeichnung der Helmkamera eines Motorradfahrers zeigt nicht nur seinen Unfall - die Beamten entdecken darauf auch den Hinweis auf eine gewiefte Verbrecherbande.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln