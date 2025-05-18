Versehentlich verprügeltJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 15: Versehentlich verprügelt
43 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
Zwei Männer prügeln sich vor der Wache. Der eine will den anderen anzeigen, da er angeblich seiner Schwester die große Liebe vorgespielt und sie dann ausgenommen habe. Der Mann beteuert jedoch seine Unschuld. Dann entdecken die Ermittler im Internet die erste heiße Spur. - Randale in der Metzgerei! Nach einem Grillfest einer Fleischerei klagten mehrere Gäste über Magenprobleme. Für das angebliche Gammelfleisch wollen sich einige Männer nur rächen.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln