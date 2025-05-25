Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Mit der Pistole auf der Brust

SAT.1Staffel 3Folge 18vom 25.05.2025
Mit der Pistole auf der Brust

Mit der Pistole auf der BrustJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 18: Mit der Pistole auf der Brust

42 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12

Mutter und Tochter können ihr eigenes Restaurant nicht mehr betreten - die Tür wurde verbarrikadiert. Im Innenraum befinden sich der Ehemann und sein Bruder. Die Polizisten verschaffen sich Zutritt und werden plötzlich von einem dritten Mann mit einer Waffe bedroht. - Eine 18-Jährige wird ohnmächtig in einem Club aufgefunden. Sie wurde mit K.O.-Tropfen betäubt. Die Beamten finden heraus, dass sie an diesem Abend an einer Miss-Wahl teilnehmen sollte ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen