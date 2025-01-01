Die Ruhrpottwache
Folge 3: Der Treuetest
42 Min.Ab 12
In einem Blumenladen wird die Geschäftsführerin von einem Kunden sexuell bedrängt und angegriffen. Durch Zufall ist ihr Mann vor Ort und vermutet nun eine Affäre. Die Situation eskaliert. - Eine Mutter betritt mit ihrem Sohn die Wache. Er wurde kurz zuvor von älteren Mitschülern überfallen, zusammengeschlagen und dann ausgeraubt! - Eine ältere Dame bittet die Beamten um Hilfe: Ein fremder Mann ist mit ihrer Enkelin unterwegs! Ihr Versuch, ihm das Kind zu entreißen, scheiterte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln