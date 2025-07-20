Gefälschte FührerscheineJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Gefälschte Führerscheine
42 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12
Eine Mutter liefert sich eine Verfolgungsjagd mit einem Unbekannten, als sie den Notruf absetzt. Sie ist sich sicher, dass der Wagen vor ihr gestohlen ist, denn dieser gehört ihrem Sohn, der im Urlaub ist! - Die Beamten werden zu einer Wohnung gerufen, in der ein schweres Verbrechen stattgefunden haben soll: Eine versuchte Vergewaltigung einer Babysitterin und ein verschwundenes Kind!
