Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Der Preis des Vertrauens

SAT.1Staffel 5Folge 19
Der Preis des Vertrauens

Der Preis des VertrauensJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 19: Der Preis des Vertrauens

43 Min.Ab 12

Die Streifenpolizisten werden zu einem Pfandleihaus gerufen, das gerade überfallen wird. Vor Ort finden die Beamten jedoch lediglich den schwer verletzten Mitarbeiter vor. - Zwei Kripobeamte hören plötzlich vom Parkplatz lautes Geschrei und rennen sofort nach draußen. Dort trägt ein aufgebrachter Vater ein minderjähriges Mädchen über der Schulter. Dieses strampelt wie wild und schreit, dass er sie sofort loslassen soll. Was geht hier nur vor sich?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen