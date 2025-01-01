Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Die Frau im Turm

SAT.1Staffel 5Folge 22
Die Frau im Turm

Die Frau im TurmJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 22: Die Frau im Turm

43 Min.Ab 12

Dramatische Szenen spielen sich auf einem Wasserturm ab: Eine 35-Jährige wird von einem Mann angegriffen und bedroht! Plötzlich drängt er sie gegen die Brüstung. - Ein Rollstuhl verselbstständigt sich und eine junge Frau mit Gipsbein und Arm in der Schlinge ist ihm machtlos ausgeliefert! - Auf Fußstreife im Park trauen die Beamten ihren Augen nicht: Ein kleines Mädchen wird offensichtlich gegen ihren Willen von einem Mann im Trainingsanzug festgehalten!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen