Die Ruhrpottwache
Folge 22: Die Frau im Turm
43 Min.Ab 12
Dramatische Szenen spielen sich auf einem Wasserturm ab: Eine 35-Jährige wird von einem Mann angegriffen und bedroht! Plötzlich drängt er sie gegen die Brüstung. - Ein Rollstuhl verselbstständigt sich und eine junge Frau mit Gipsbein und Arm in der Schlinge ist ihm machtlos ausgeliefert! - Auf Fußstreife im Park trauen die Beamten ihren Augen nicht: Ein kleines Mädchen wird offensichtlich gegen ihren Willen von einem Mann im Trainingsanzug festgehalten!
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln