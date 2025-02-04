Die Ruhrpottwache
Folge 39: Wie der Vater, so der Sohn
43 Min.Ab 12
Eine Polizeistreife fährt in Richtung einer Einrichtung für straffällig gewordene Jugendliche. Ein Jugendlicher soll schwer randalieren und die ganze Einrichtung in Angst und Schrecken versetzen! Als die Beamten dort ankommen, sehen sie schon von weitem einen jungen Mann, der mit Bengalos hantierend auf dem Balkon steht. Jetzt zählt jede Sekunde! - Die Beamten kehren gerade zur Wache zurück, als sie ein völlig derangiert aussehendes Mädchen bemerken ...
