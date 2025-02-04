Die Ruhrpottwache
Folge 41: Die Zicken-Queens
42 Min.Ab 12
Am frühen Morgen werden die Beamten von Sanitätern zur Siegesfeier eines Cheerleader-Vereins in dessen Vereinsheim gerufen. Als die Beamten eintreffen werden sie Zeuge eines handfesten Streits zwischen drei jungen Frauen. Sofort greifen die Beamten ein und versuchen für Ordnung zu sorgen.Ein Auto kommt auf den Wacheparkplatz angerast, aus dem zwei besorgte Frauen aussteigen und auf die Beamten zulaufen.
