Die Ruhrpottwache
Folge 54: Wertvoller Schrott
43 Min.Ab 12
Die Beamten werden wegen eines Einbruch-Diebstahls auf einen Schrottplatz gerufen. Dort angekommen, treffen sie auf den mutmaßlichen Dieb, der sich einen heftigen Streit um einen Computer mit zwei Frauen liefert. Was hat es mit dem Computer und den darauf befindlichen Dateien auf sich? - Auf dem Parkplatz der Wache kracht es gewaltig: Ein Kleinwagen kommt mit Vollgas angerauscht und rast gegen ein parkendes Auto!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln