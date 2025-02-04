Die Ruhrpottwache
Folge 55: Ausspioniert
42 Min.Ab 12
Auf Streife beobachten die Beamten, wie ein Auto mit einem um Hilfe schreienden Mann auf der Motorhaube an ihnen vorbeifährt. Sofort nehmen sie die Verfolgung auf und versuchen den Wagen zu stoppen. - Ein junges Paar wurde angegriffen und bestohlen. Mit Hilfe eines Überwachungsvideos können die Beamten den Tathergang rekonstruieren: Drei vermummte Männer gehen auf die beiden los und haben es offensichtlich nur auf das Handy des Mädchens abgesehen.
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln