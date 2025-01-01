Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 14
Folge 14: Aus Heiterem Himmel

44 Min.Ab 12

Eine ältere Frau geht die Straße entlang, als sie plötzlich Hilfeschreie aus einem Haus hört. Kurz darauf rennen zwei Maskierte aus dem Haus zu einem Wagen. Mutig versucht die Frau die flüchtenden Männer aufzuhalten und wird dabei verletzt. Bewusstlos am Boden liegend kommt sie erst wieder zu sich, als bereits zwei Streifenpolizisten über ihr stehen.

