Die Ruhrpottwache
Folge 16: Eingegraben
42 Min.Ab 12
Eine Schwangere läuft hektisch auf ihr Haus zu, da ihre Nachbarin sie bezüglich eines Einbruchs alarmiert hatte. Vorsichtig öffnet sie die Tür, aber niemand scheint da zu sein. Gerade als sie die Garage betritt, startet der Motor ihres Autos und ein unkenntlicher Fahrer rauscht mit Vollgas aus der Garage ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln