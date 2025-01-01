Die Ruhrpottwache
Folge 17: Hahnenkampf
43 Min.Ab 12
Eine Frau eilt irritiert suchend auf das Gelände eines Bauernhofes. In einiger Entfernung bemerkt sie eine Frau, deren Schminke völlig zerlaufen ist. Zudem scheint an ihrer Kleidung Blut zu kleben. Plötzlich: Blaulicht! Polizei und Rettungswagen preschen auf das Gelände des Bauernhofes. Was ist hier nur los?
